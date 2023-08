L1 ‍: Lens tombe dans le piège brestois

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Ligue 1, 1ere journée

Stade : Francis Le Blé

Score : Stade Brestois 3-2 RC Lens

Buts pour Brest : Romain Del Castillo (45e, 87e), Kenny Lala (56e)

Buts pour Lens : Florian Sotoca (11e), Deiver Machado (22e)

Deuxième de Ligue 1 durant l'exercice passé, le RC Lens devait confirmer contre Brest pour cette nouvelle saison. Après avoir mené au score, les Sang et Or ont été repris par les hommes d'Éric Roy qui ont inversé la tendance en seconde période.

📈 Les stats du match #SB29RCL à la pause ! 📊 pic.twitter.com/QQNqrvY6VQ — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) August 13, 2023

Après une saison historique en Ligue 1, Lens ne voulait pas être une simple attraction temporaire et devait confirmer son statut de nouveau cador du championnat français. Ça a été le cas avec l'ouverture du score rapide de Sotoca, puis quelques minutes plus tard, avec le break effectué par Machado. Mais Brest, poussé par son public, est parvenu à égaliser grâce à un penalty transformé par Del Castillo puis un but de Keny Lala contre son ancienne équipe. En deuxième période, Brice Samba a ensuite dû s'employer devant Le Douaron pour permettre aux Lensois de conserver le point du mal nul temporairement car Del Castillo s'est offert un doublé, encore sur penalty, pour renverser les Nordistes au terme d'un match fou. Adrien Thomasson a lui écopé du premier carton rouge de la saison. Lens accueillera Rennes lors de la prochaine journée pour tenter de lancer sa saison tandis que Brest ira chez Le Havre.