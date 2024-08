L1 ‍: Lens s'en sort à Angers, merci Wesley Saïd

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

1ère journée de Ligue 1

Montpellier - Strasbourg : 1-1

Toulouse - Nantes : 0-0

Angers - Lens : 0-1

Ce dimanche en Ligue 1, le RC Lens s'est imposé face à Angers. Les Sang et Or démarrent leur championnat de la meilleure des manières.

Le RC Lens made in Will Still démarre bien. Les Sang et Or, qui avaient connu un début de saison dernière chaotique, voulaient éviter le piège ce dimanche à Angers, promu. Les Lensois n'auront pas fait le match de l'année mais ont néanmoins maitrisé leur sujet. A la 28e minute, Wesley Saïd a fait la différence suite à une belle action collective. Un but qui suffira au bonheur du RC Lens, qui rejoint le wagon de tête en Ligue 1.

Dans les autres rencontres de l'après-midi, Montpellier et Strasbourg n'ont pu se départager. Habib Diarra avait ouvert le score à l'heure de jeu, avant que le MHSC n'égalise sur un penalty de Téji Savanier dix minutes plus tard. Si les Héraultais ont poussé en fin de rencontre, ils ont néanmoins dû se contenter du match nul. Enfin, match nul (0-0) également entre Toulouse et Nantes au Stadium.