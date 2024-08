L1 ‍: Le titre du PSG menacé par l'OL et l'OM

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Le niveau d’attractivité de la Ligue 1 n’a jamais semblé aussi bas et pourtant, la saison 2024-2025 pourrait bien nous réserver de grosses surprises avec l’OL et l’OM en sérieux outsiders du PSG.

Départ de Kylian Mbappé, gestion chaotique des droits TV, la Ligue 1 ne va pas bien et l’appel au boycott de DAZN sur les réseaux sociaux ne va rien arranger. A cela, on peut ajouter la faible visibilité du championnat de France dans plusieurs grands pays européens tels que l’Angleterre ou l’Espagne, où la Ligue 1 n’a pas encore trouvé de diffuseur. Pourtant, la presse européenne garde un oeil avisé sur notre championnat comme le prouve le papier du très sérieux Relevo ce vendredi. Pour le média espagnol, qui s’intéresse de près à la lutte pour le titre dans le championnat de France, cette saison 2024-2025 pourrait être celle de toutes les surprises avec deux outsiders assez sérieux pour concurrencer le PSG selon notre confrère Diego Otero Fontan : l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille.

Pour le média espagnol, le départ de Kylian Mbappé, qui n’a pas été compensé par le club de la capitale pour le moment, laisse penser qu’une grosse surprise est possible en Ligue 1 cette saison. « Ce mercato a été utilisé par les équipes de Ligue 1 pour équilibrer leurs comptes grâce aux ventes de certains de leurs joueurs les plus juteux. Un moment dramatique auquel ont survécu l’OM et l’OL » écrit notre confrère, qui estime que « l’ère De Zerbi » qui débute à Marseille est porteuse d’espoirs pour concurrencer le PSG, au même titre que les signatures de joueurs tels que Mason Greenwood ou encore Elye Wahi, mises en avant par Relevo dans son article. L’OL est également cité, notamment en raison de ses nombreuses dépenses depuis le début du mercato.

L'OL et l'OM, de sérieux concurrents pour le PSG ?

« L'équipe dirigée par Pierre Sage a dépensé 135 millions d'euros sur le mercato , un chiffre record dans l'histoire du club. Les signatures les plus intéressantes sont celles de Georges Mikautadze et Ernest Nuamah. L’attaquant géorgien arrive après avoir réalisé un bon Euro. Lyon et Marseille sont prêts à faire la guerre pour s'emparer du trône de l'équipe de Luis Enrique » affirme Relevo, très impatient de suivre la lutte pour le titre en Ligue 1, qui pourrait donc concerner trois équipes. On doute que l’optimisme soit aussi fort chez les supporters lyonnais et marseillais, mais on ne va pas se plaindre que le championnat de France suscite un peu d’excitation et de curiosité chez nos voisins européens.