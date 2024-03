L1 ‍: Le Stade Rennais croque l'OM et se relance

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

26e journée de Ligue 1

Roazhon Park

Le Stade Rennais bat l'OM : 2 buts à 0

Buts pour le Stade Rennais : Martin Terrier (21e) et Benjamin Bourigeaud (77e sp)

Ce dimanche en Ligue 1, le Stade Rennais a fait une belle opération en battant l'OM avec la manière à domicile. Une victoire qui permet aux Bretons de se relancer dans la course à l'Europe.

Le Stade Rennais manque de régularité cette saison en Ligue 1 mais a envoyé un gros signal ce dimanche face à l'OM. Les Bretons ont parfaitement démarré ce choc du championnat et ont été logiquement récompensés grâce à un but de Martin Terrier, inspiré dans une défense phocéenne friable. Si les hommes de Julien Stéphan n'ont pas réussi à faire le break en première période, ils ont en revanche fini par le faire en fin de rencontre suite à un penalty transformé par Benjamin Bourigeaud. Pourtant, le Stade Rennais aurait pu se faire égaliser juste avant mais un coup franc de Pierre-Emerick Aubameyang a terminé sur le poteau. Faris Moumbagna, qui avait suivi, a lui tiré dans le petit filet d'un Steve Mandanda en réussite. Solide et consistant, le Stade Rennais a ensuite terminé le match dans la sérénité.

Au classement, le Stade Rennais (8e) revient à hauteur de son adversaire du jour (7e). Les deux équipes comptent 39 points et devront encore s'employer si elles veulent avoir une chance de terminer la saison à une place européenne. L'OM, qui semblait aller mieux depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset, enchaine en tout cas un deuxième revers de rang après celui concédé à Villarreal dans la semaine en Ligue Europa. L'ancien adjoint du PSG a encore beaucoup de travail devant lui dans une fin de saison qui n'épargnera pas ses joueurs au niveau du calendrier.