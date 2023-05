L1 ‍: Le PSG champion, Lens en C1, Nantes en sursis

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 37e journée

Le PSG n'a pas été flamboyant mais suffisamment sérieux pour ramener un nul de Strasbourg 1-1. Messi a marqué avant une réponse signée Gameiro. Le PSG est champion pour la 11e fois de son histoire. Lens accompagnera les Parisiens en C1 après son facile succès 3-0 contre Ajaccio, acquis dès la première mi-temps. Marseille n'aura pas menacé les Lensois puisque l'OM a été battu 1-2 par Brest au Vélodrome.

🏁 La tête dans les étoiles ✨



Au terme d’un match parfaitement maîtrisé, le Racing Club de Lens s’assure la 2⃣e place de @Ligue1UberEats, synonyme de qualification directe pour la @ChampionsLeague ! Immense respect Messieurs 👏@RCLens 3⃣-0⃣ @ACAjaccio#RCLACA pic.twitter.com/1910D7kprC — Racing Club de Lens (@RCLens) May 27, 2023

Dans la course à l'Europe, tout a été renversé. Vainqueur de Nantes 2-1 sur deux penaltys de David, Lille prend la quatrième place. Les Dogues devancent Rennes qui a battu Monaco 2-0. Grâce à Majer et Gouiri, les Rennais doublent Monaco, désormais 6e. Lyon a battu Reims 3-0 avec le 27e but de Lacazette mais est désormais (quasi) hors-jeu pour l'Europe avec 4 points de retard sur Lille et trois sur Rennes avec une différence de buts très défavorable.

La défaite nantaise à Lille fait le bonheur d'Auxerre. L'AJA a ramené le nul de Toulouse 1-1 et prend 2 points d'avance sur Nantes avant le dernier match. Déjà condamné, Angers a battu Troyes 2-1 pour atteindre les 18 points au classement. Nice a renversé Montpellier pour l'emporter 3-2 à la Mosson. Enfin, Clermont 8e a battu Lorient 2-0.