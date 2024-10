L1 ‍: Le plan des arbitres pour faire taire les accusations

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Initialement prévue cette saison en Ligue 1, la sonorisation des arbitres après une décision à la VAR a finalement été annulée pour des raisons financières. Il s’agirait pourtant d’une réelle avancée pour Français Letexier, lassé par les critiques incessantes.

Cette saison encore, les arbitres de Ligue 1 ne sont pas épargnés par les critiques. On peut même parler de coups de gueule, à l’image de l’intervention du conseiller marseillais Medhi Benatia à la mi-temps de l’Olympico. Le bras droit du président Pablo Longoria avait remis en cause l’honnêteté de Benoît Bastien. Ce genre de dérapages déplaisent fortement aux officiels, d’où le regret affiché par François Letexier. Le meilleur arbitre français aurait aimé que la Ligue de Football Professionnel mette en place la sonorisation initialement prévue.

« Ce qui aurait dû être mis en place cette saison, et qui ne l’a pas été pour des raisons budgétaires, c’est une sonorisation post-situation vidéo : on va voir l’écran, on sort et on annonce verbalement la décision que l’on prend. Ça n’allait pas au-delà, a expliqué le Breton interrogé par Ouest-France. La sonorisation sur des instants clés après montage existe déjà, pas de manière systématique mais à travers des reportages. Je l’ai fait cette saison avec Téléfoot, sur un match à Saint-Etienne. »

Letexier veut « humaniser » les arbitres

« A mon avis, tout ce qui permet de nous humaniser et de faire comprendre nos décisions aux téléspectateurs, ça ne peut que faire du bien au football et à l’arbitrage, a estimé l’arbitre de la finale de l’Euro 2024 entre l’Espagne et l’Angleterre (2-1). Les gens comprendront que l’on ne prend pas nos décisions de manière aléatoire mais sur des fondements techniques. Qui sont parfois mauvais, car on peut se planter, mais sur des choses réelles que l’on a vues. » Suffisant pour éviter la colère des différents acteurs ? Ce n’est pas si sûr.