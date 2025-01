L1 ‍: Le LOSC mate Nice et s'offre le podium

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 18e journée

Stade Pierre-Mauroy

LOSC-Nice 2-1

Buts : Haraldsson (48e), Diakité (63e) pour le LOSC ; Diop (29e) pour Nice

Bousculé par Nice et même mené, Lille a sorti une solide seconde période pour l'emporter 2-1. De quoi étaler un peu plus sa période d'invincibilité dans le temps et surtout s'installer sur le podium de la Ligue 1.

Si Lille gaspille en ce moment avec trois nuls de rang en Ligue 1, l'équipe nordiste reste un problème insoluble pour ses adversaires. Tombeur de l'OM en coupe de France, le LOSC est invaincu depuis septembre toutes compétitions confondues. Nice croyait bien mettre fin à cette folle série après un premier acte solide. Les Aiglons étaient les plus dangereux avec deux superbes frappes de Laborde (3e) et Diop (13e) magnifiquement détournées par Chevalier. Le gardien lillois était moins efficace sur un centre de Clauss qu'il repoussait sur Diop pour l'ouverture du score. Une avance méritée pour Nice qui trouvait la barre via Ndombélé juste avant la mi-temps.

63’ | 2-1



LETTTTT'SSSSSS GOOOOOO 😍



Bafodé Diakité donne l'avantage au LOSC sur corner après un bon service de Clauss 🔥@signiticapp #LOSCOGCN pic.twitter.com/zKgU2STY0v — LOSC (@losclive) January 17, 2025

Bruno Génésio avait du se mettre en colère puisque ses hommes prenaient d'assaut le but niçois. Il ne fallait que quelques minutes pour voir Haraldsson, bien décalé, égaliser. Lille avait plus le ballon mais pas forcément plus d'occasions. Cependant, ce n'était pas nécessaire avec l'efficacité affolante des Nordistes. Sur un corner mal négocié par une défense niçoise passive, Diakité fusillait de près Bulka. Nice poussait pour revenir mais manquait de précision, à l'image de Bard qui trouvait le petit filet extérieur en bonne position. Lille tenait bon pour s'offrir un succès précieux. Les Dogues dépassent leur adversaire du soir et Monaco pour prendre la 3e place (32 pts). Nice est 5e avec 30 points.