L1 : Le LOSC enchaîne face à Nantes et prend la tête

Dans : Ligue 1.

5e journée de Ligue 1 :

Stade Pierre-Mauroy.

Lille OSC - Nantes : 2 à 0.

Buts : Pallois csc (43e) et Yilmaz sp (87e) pour le LOSC.

En ouverture de la 5e journée de Ligue 1, le Lille OSC a confirmé sa bonne forme du moment en battant le FC Nantes (2-0).

Invaincus depuis le début de la saison, les Dogues disposaient d’une opportunité en or pour récupérer provisoirement le fauteuil de leader. Et grâce à un but contre son camp de Pallois sur un centre de Celik et sous la pression de David (1-0 à la 43e), et à un penalty de Yilmaz (2-0 à la 87e), le LOSC réussissait son coup.

Avec cette troisième victoire en cinq journées, l’équipe de Christophe Galtier s’empare donc de la tête de la L1 avec 11 points. Six unités derrière, le FCN de Christian Gourcuff, qui n’a plus gagné depuis le mois d’août dernier, se retrouve aux portes de la zone rouge...