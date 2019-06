L1 : La Ligue 1 Conforama devient la Ligue 1 Uber Eats en 2020 !

Dans : Ligue 1.

Dans un communiqué, la Ligue de Football Professionnel a annoncé ce mercredi midi que dès la saison 2020-2021, Castorama laissait sa place à Uber Eats dans le cadre du naming de la Ligue 1.

« La Ligue de Football Professionnel (LFP) est très heureuse d’annoncer un partenariat majeur avec Uber Eats, l’application de livraison de repas à domicile. Réuni spécifiquement à cette occasion ce mercredi 12 juin, le Bureau de la LFP a validé un accord majeur entre la Ligue 1 et Uber Eats. Dès la saison 2019/2020, Uber Eats devient partenaire officiel de la Ligue 1 Conforama, puis namer de la compétition, qui deviendra la Ligue 1 Uber Eats, pour les deux saisons suivantes 2020/2021 et 2021/2022 (...) Ce partenariat confirme le renouveau et l’attractivité de la Ligue 1 en France et à l’international. Aux côtés d’Uber Eats, la LFP trouve le meilleur partenaire pour accompagner ses enjeux d’internationalisation, d’embasement et de digitalisation mais également pour offrir toujours plus aux spectateurs », indique la LFP, qui ne dévoile pas le montant du contrat avec Uber Eats.