L1 ‍: La LFP ciblée par une plainte, 1,5 milliards d'euros posent problème

Par Claude Dautel

La cession de 13,04 % des revenus du football professionnel français à CVC Partners provoque bien des tourments à la LFP. Et une nouvelle plainte va plomber un peu plus l'ambiance.

On l'a appris cette semaine, le Sénat a ouvert une mission d'information afin d'en savoir plus sur les conditions et donc d'enquêter sur la manière dont a été créé la société commerciale de la Ligue de football professionnel (LFP), laquelle a vendu pour 1,5 milliard d'euros 13,04 % des revenus du football professionnel français à CVC Partners. Il y a quelques mois, le club du Havre s'était attaqué frontalement à la LFP et à Vincent Labrune sur ce sujet, estimant notamment que la répartition de la somme ainsi recueillie était anormale. Une réponse de la justice interviendra le mois prochain, mais en attendant, un autre acteur est venu se greffer dans ce dossier.

Selon l'Equipe, l'association AC Anti-Corruption a porté plainte sur ce même sujet de la vente à CVC Partners, et c'est désormais le Parquet National Financier qui étudie cette plainte et des éventuelles suites à lui donner. Ce n'est évidemment pas une bonne nouvelle pour la Ligue de Football Professionnel qui tente actuellement de vendre les droits TV de la Ligue 1 dans un climat forcément rendu plus tendu compte tenu de ces enquêtes en cours. Dans ce dossier, il faut rappeler que sans l'apport de CVC, et dans la foulée de la catastrophe Mediapro, plusieurs clubs étaient proches du désastre, l'argent frais ainsi récolé permettant d'éviter d'éventuels dépôts de bilan.