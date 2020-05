L1 : La fin des huis-clos déjà évoquée !

Dans : Ligue 1.

A moins d’un tremblement de terre, la saison 2019-2020 de Ligue 1 ne reprendra pas. Les yeux des amateurs de foot sont désormais rivés sur la prochaine saison, qui doit débuter mi-août.

La principale question concerne bien évidemment la présence ou non de supporters dans les stades de football pour la reprise du championnat. Joueurs, fans et dirigeants, tous espèrent qu’il sera possible de jouer dans des stades au moins à moitié pleins. Dans les prochains jours, le Conseil Scientifique qui chuchote à l’oreille d’Emmanuel Macron devrait se pencher sur la question. En effet, le Sénat a adopté un amendement du sénateur Michel Savin qui prévoit que les scientifiques rendent un avis au plus tard le 30 juin à ce sujet.

« La présence de public dans les enceintes sportive est très importante, tant en termes d’ambiance qu’en termes économiques, notamment pour les clubs et les fédérations qui ne bénéficient pas ou peu de droits de télévisions. Les signaux actuels sont plutôt encourageants. La décision qui sera prise dans les prochaines semaines devra l’être en concertation et en transparence, et un appui scientifique sera à même d’engager des discussions permettant à aboutir à un accord bénéfique pour toutes les parties. Je ne souhaite pas que les décisions pour la saison prochaine soient prises dans les mêmes conditions que l’arrêt de la saison 2019-2020 » ajoute Michel Savin, qui était par ailleurs à l’origine de l’amendement (qui a été rejeté) permettant une reprise de la saison en cours de Ligue 1. Reste maintenant à voir ce que penseront les membres du Conseil Scientifique d’un possible retour des supporters dans les stades pour la saison 2020-2021, à l’heure où de grands parcs comme Disney ou le Puy du Fou rouvrent leurs portes aux visiteurs.