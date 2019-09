L1 : La bonne affaire au bout de l'ennui pour Nantes

Dans : Ligue 1, FC Nantes, Reims.

Stade de La Beaujoire

Nantes – Reims : 1-0

But : Coulibaly (69e) pour Nantes

Sous le soleil et dans une belle ambiance, Nantes est venu à bout de Reims grâce à un but de Coulibaly au cœur de la seconde période.

Le Stade de Reims, qui n’avait encaissé qu’un but en L1 cette saison avant ce match, faisait honneur à sa réputation, ne laissant aucun espace au FC Nantes. Dès lors, il fallait attendre la seconde période et une certaine fatigue des Champenois pour voir la rencontre se décanter. Coulibaly profitait du premier vrai espace pour croiser une belle frappe et tromper Rajkovic (69e, 1-0). La réaction de Reims se faisait attendre, mais elle arrivait à dix minutes de la fin sur corner mais Abdelhamid était trop court pour pousser le ballon dans le but vide après la déviation astucieuse de Dia. Le score ne bougeait plus et faisait les affaires de Nantes, qui grimpe provisoirement sur le podium en attendant ASSE-Toulouse et Monaco-OM.