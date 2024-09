L1/L2 ‍: Des incidents redoutés ce week-end

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Guyot

Face à la colère des supporters concernant le prix de l’abonnement de DAZN pour la Ligue 1 et la programmation du multiplex de la Ligue 2 par beIN Sports, des actions de contestation sont attendues tout au long du week-end par la DNLH.

La réélection de Vincent Labrune à la tête de la LFP pour les quatre prochaines années ne va pas calmer la colère des supporters des clubs français. Entre le prix de l’abonnement mensuel fixé par DAZN pour suivre les rencontres de Ligue 1, l’horaire du multiplex Ligue 2 (20h le vendredi à suivre sur beIN Sports) et la crise des droits TV, les problèmes se sont accumulés ces dernières semaines. La DNLH (Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme) craint des actions de contestations qui peuvent avoir des répercussions sur la bonne tenue des rencontres sur les différentes enceintes sportives tout au long du week-end, comme le rapporte RMC Sport. L’organisation a déjà classé plusieurs rencontres de Ligue 2 comme étant à risques cette saison, et le son de cloche pourrait être le même dans les prochains jours.

C'est aussi le cas en Ligue 1, le match de Lyon à Lens ce week-end étant classé à risques par les autorités, qui ont justifié notamment ce classement par un contentieux depuis le titre gagné par l'OL face aux Sang et Or en...2002. Des supporters très rancuniers...

Des mouvements de protestations attendus ce week-end

🟥 Selon les informations de RMC Sport, les autorités s'attendent à un week-end de fronde des supporteurs contre les diffuseurs lors des quatrièmes journées de Ligue 1 et de Ligue 2.https://t.co/uJpam4gsXZ — RMC Sport (@RMCsport) September 12, 2024

Les menaces sont telles que plusieurs clubs de Ligue 2 ont la volonté de recruter plusieurs stadiers supplémentaires pour éviter le plus possible les débordements, bien que des bâches revendicatives soient attendues dans certains stades. Les services de la DNLH craignent des usages de laser sur les caméras des matchs, des jets d’objets depuis l’extérieur du stade ou encore des atteintes aux biens et aux personnes visant les sociétés de production, affirme RMC Sport. Un directeur général d’un club de Ligue 2 dont le nom n’a pas filtré avait fait part de sa crainte concernant d’éventuels incidents dans les jours à venir : « J’espère qu’une sortie de crise sera rapidement trouvée parce que la colère pourrait se renforcer», avait-il affirmé. Le retour de la trêve internationale est attendu de pied ferme par bon nombre de supporters, mais cette fois ce ne sera pas uniquement dans le but de suivre son équipe de cœur.