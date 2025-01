L1 ‍: L'OM atomise Le Havre et consolide sa place de dauphin

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

16e journée de Ligue 1 :

Stade Vélodrome.

Olympique de Marseille - Le Havre : 5-1.

Buts : Rongier (25e), Nadir (39e), Maupay (43e), Wahi (66e) et Garcia (75e) pour l’OM ; André Ayew (85e) pour Le Havre.

Complètement à sens unique, l’ultime rencontre de la 16e journée de Ligue 1 a abouti sur une victoire nette et sans bavure de l’Olympique de Marseille face au Havre (5-1).

Désireux de commencer l’année 2025 comme il avait fini 2024, le club phocéen voulait également profiter des faux pas de Monaco et Lille pour faire le trou dans la course au podium. Face à un adversaire en grande difficulté cette saison, Marseille se chauffait d’abord avec Rabiot (15e, 16e), mais c’est Rongier qui ouvrait logiquement la marque avant la demi-heure de jeu ! Sur un mauvais renvoi plein axe de Kechta, le milieu olympien prenait le temps de contrôler à l’extérieur de la surface avant d’armer une frappe puissante à ras de terre qui trompait un Desmas masqué (1-0 à la 25e). Ce but était suivi d’un autre, sachant que pour sa première titularisation avec Marseille, le minot Nadir trouvait le chemin des filets pour la première fois d’un tir croisé du gauche après une passe de Merlin sur le côté (2-0 à la 39e). Avant la pause, l’OM alourdissait encore plus l’écart par l’intermédiaire de Maupay, qui marquait de la tête suite à un nouveau service de Merlin (3-0 à la 43e).

En deuxième période, l’OM continuait de dominer. Maupay était proche du doublé (48e), mais la fête se poursuivait surtout après l’heure de jeu. Sur un caviar de Greenwood, l’entrant Wahi n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond du but vide pour assommer définitivement le HAC (4-0 à la 66e). Fraîchement entré en jeu aussi, Garcia marquait ensuite sur son premier ballon suite à un joli travail de Murillo côté droit (5-0 à la 75e). Enfin, dans les derniers instants de la rencontre, André Ayew sauvait l’honneur des Havrais pour son retour au Vélodrome d’une tête rageuse (5-1 à la 85e). Un but qui ne changeait rien au résultat final.

⏱️ 90+5’ | #OMHAC 5️⃣-1️⃣



𝗨𝗡𝗘 𝗠𝗔𝗚𝗡𝗜𝗙𝗜𝗤𝗨𝗘 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 ! 🤩 💙



Sérieux et appliqués, nos 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 nous ont régalés pour cette première de l’année à l’@orangevelodrome ! 💪 🏟️



5️⃣ buts marqués et 3️⃣ points de plus au compteur, bravo messieurs ! 👏✅ pic.twitter.com/JLgFTLm03f — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 5, 2025

Grâce à cette très belle victoire devant son public du Vélodrome, l’OM fait une grosse opération dans la course au podium. Profitant pleinement de la défaite de Monaco et du nul de Lille, le Marseille de De Zerbi a maintenant trois et cinq points d’avance sur ses poursuivants depuis sa place de dauphin du PSG. De son côté, le HAC enchaîne une quatrième défaite de suite en L1 et s'enfonce dans la zone rouge avec Montpellier. Le club de Didier Digard est avant-dernier avec désormais quatre longueurs de retard sur le premier non-relégable, l’ASSE.