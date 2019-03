L1 : L'OL sort de son Terrier à Rennes, le LOSC en danger

Dans : Ligue 1, Rennes, OL.

Roazhon Park.

Rennes - OL : 0-1.

But : Terrier (86e) pour l'OL.

Lors du grand retour de la Ligue 1 après la trêve internationale du mois de mars, l’Olympique Lyonnais est venu à bout du Stade Rennais en toute fin de rencontre (0-1).

Pour mettre la pression sur Lille dans la course à la deuxième place, tout en distançant l’OM du podium, le club rhodanien devait s’imposer à Rennes. Sauf que malgré de nombreuses occasions, avec notamment le poteau de Fekir (13e) et le tir de Depay (28e), l’OL rentrait aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0 à la 45e). Après la pause, les deux formations se montraient dangereuses tour à tour : Marcelo (51e), Aouar (65e) et Ndombele (68e) côté lyonnais, puis Gelin (53e), Sarr (55e, 59e) et Hunou (85e) côté rennais. Mais c’est finalement Terrier qui délivrait Lyon en renard des surfaces sur un centre en retrait de Dubois (0-1 à la 86e) !

Grâce à cette deuxième victoire de suite (1-0), l’OL reste troisième de L1, mais revient provisoirement à une unité du LOSC, alors que l’OM est désormais distancé à neuf longueurs. De son côté, le SRFC, qui perd pour la première fois à domicile sous les ordres de Julien Stéphan, est huitième à cinq points du Top 5.