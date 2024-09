TV ‍: DAZN en galère, Caillot a la recette

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Guyot

Après cinq journées de Ligue 1, l’engouement autour de DAZN a toujours autant de mal à prendre. Peu d’amateurs du championnat de France se sont abonnés. Un président d’un club de l’élite a peut-être la solution pour lancer véritablement la plateforme.

Le championnat de France 2024/2025 est bien lancé ! Malgré toutes les problématiques liées à la crise des droits TV qui ont perturbé la préparation des clubs et qui ont continué jusqu’au début du mois d’août, la Ligue 1 a redémarré pour le plus grand plaisir des supporters. Seulement, DAZN, diffuseur quasi exclusif du championnat de France jusqu’en 2029, peine à convaincre de s’abonner à la plateforme, du fait du montant de son abonnement (29,99€ par mois, 10 euros de plus pour la version sans engagement). Face à un premier bilan en nombre d’abonnés insuffisant, DAZN a mis en place une réduction de son abonnement mensuel, mais le boycott ne s’estompe pas sur les réseaux sociaux qui continuent à afficher leur mécontentement. Président du Stade de Reims et membre du comité exécutif de la LFP, Jean-Pierre Caillot a peut-être trouvé une solution pour que DAZN attire plus de personnes sur sa plateforme.

Caillot donne un conseil à DAZN

🎙️Jean-Pierre Caillot sur les droits télé de la LFP : pic.twitter.com/QGytYPBVQZ — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) September 20, 2024

Invité du média Europe 1, Jean-Pierre Caillot a évoqué la situation de la plateforme et a estimé qu’il fallait que DAZN se place un peu plus à la place du consommateur de Ligue 1 : «La semaine dernière, j'ai eu une réunion avec mes collègues et le nouveau diffuseur pour voir comment on pourrait sortir un produit différent qui plaise mieux à nos fans. Par exemple, faire de l'inside, on sait que le vrai passionné de foot veut suivre son équipe, mais a aussi envie de voir comment elle vit. Il faut qu'on soit attractif», a-t-il affirmé. Pour sa première saison en tant que diffuseur du championnat de France, DAZN espère un total d’1,5 million d’abonnés d’ici la fin de la saison. A l’heure actuelle, la marque britannique est très loin des chiffres espérés et va devoir encore changer ses plans pour réhabiliter rapidement son image auprès du grand public français, toujours aussi réticent à dépenser de l’argent pour DAZN.