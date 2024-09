L1 ‍: L'OL miraculé à Toulouse, merci Fofana

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

6e journée de Ligue 1

Stadium de Toulouse

L'OL bat Toulouse : 2 buts à 1

But pour Toulouse : Gboho (14e)

Buts pour l'OL : Nicolaisen (csc, 28e) et Fofana (90e+5)

Ce dimanche en Ligue 1, l'OL a fait une très belle opération en battant Toulouse au bout du temps additionnel. Les Gones pourront remercier Malick Fofana.

A Toulouse ce dimanche dans un déplacement qui s'annonçait périlleux, l'OL pensait d'abord bien démarrer la rencontre et hériter d'un penalty après quelques secondes de jeu. Mais une faute sur Georges Mikautadze n'a pas été jugée comme cela par les arbitres de la rencontre. Par la suite, les Toulousains s'en sont également bien sortis suite à une faute sévère sur Clinton Mata. Un peu contre le cours du jeu, le Téfécé ouvrira même le score par Yann Gboho au quart d'heure de jeu. Un coup dur pour les hommes de Pierre Sage, qui verront néanmoins la chance leur sourire après un but contre-son-camp de Rasmus Nicolaisen (28e). A la pause, les deux équipes ne pouvaient se départager et l'OL pouvait nourrir des regrets.

46' La seconde période débute !



Allez les gars ! 💪🔴🔵



1-1 #TFCOL pic.twitter.com/M0proHyW4i — Olympique Lyonnais (@OL) September 29, 2024

Lors du second acte, peu de choses à se mettre sous la dent. Pour preuve, l'OL n'aura longtemps tiré que deux fois au but pour zéro tir cadré. Mais Malick Fofana est finalement sorti de son chapeau pour donner la victoire à Lyon au bout du temps additionnel (95e) sur le seul tir cadré des Rhodaniens... Côté Toulousain, on n'aura pas réussi à trouver la faille avant malgré une envie d'aller cherche les trois points. Score final de 2 buts à 1 pour l'Olympique Lyonnais. Au classement, les Gones respirent et sont désormais 10es de Ligue 1 (7 points). Toulouse est 15e (5 points).