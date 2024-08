L1 ‍: L'OL et le PSG rois des dépenses délirantes au mercato

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Le marché des transferts en France a fermé ses portes dans le sens des arrivées ce vendredi soir. L'OL, l'OM et le PSG ont notamment frappé quelques coups majeurs.

La Ligue 1 sait désormais à quoi s'en tenir ! Le marché des transferts estival est terminé et toutes les écuries ou presque ont leur effectif définitif (sauf ventes). Parmi les acteurs majeurs de ce mercato : l'OM. Le club phocéen n'a pas hésité à sortir le portefeuille avec pas moins de 11 arrivées. Idem pour l'OL, qui a été particulièrement actif. Si le PSG n'a recruté que 4 joueurs, les dépenses ont aussi été élevées. Malgré le manque de visibilité concernant les droits de la Ligue 1, d'autres clubs, comme le Stade Rennais ou Strasbourg, n'ont pas de quoi rougir sur les dépenses faites. Comme l'indique ces dernières heures sur son compte X l'Observatoire du Sport Business, la balance déficitaire des clubs de l'élite reste globalement très élevée.

Une balance dans le rouge, la Ligue 1 ne retient pas la leçon ?

Il apparait en effet que cette balance des dépenses est de 129,99 millions d'euros, pour 164,61 millions d'euros l'été dernier. Les trois clubs les plus « dans le rouge » sont : l'OL : -109.54 M€, le PSG : -103.42 M€ et le RC Strasbourg : -55.4 M€. Depuis la saison 2020-21, c'est 186.99 millions d'euros qui sont dans le négatif avec un paradoxe qui reste fort : « plus de dépenses au moment où les clubs ont moins de visibilité ». Pas vraiment rassurant pour le championnat de France. Surtout que la pérennité de DAZN reste difficile à évaluer et que le média ne devrait pas avoir le nombre d'abonnés espéré dans les prochaines semaines. De quoi jeter encore un peu plus d'instabilité sur le futur d'une Ligue 1 qui ne vit pas forcément avec un rythme de vie fidèle à ses moyens.