L1 : L’OL et l’ASSE en Coupe d’Europe, l’idée qui va faire du bruit

Dans : Ligue 1.

La fin du confinement n’étant clairement pas pour tout de suite, la reprise du football n’est pas non plus à l’ordre du jour.

Pour l’instant, aucun passe-droit n’est prévu pour le ballon rond. Résultat, même si les clubs et les instances sont déterminés à aller jusqu’au bout de la saison quitte à terminer en juillet, voire en août pour les Coupes d’Europe, l’idée d’une saison qui ne s'achève pas est forcément étudiée. Et ce jeudi, Le Parisien dévoile une des propositions en cas d’annulation de la dernière partie de la saison. Le classement resterait donc en l’état en ce qui concerne les places européennes, avec un ticket en Ligue des Champions pour le PSG, l’OM et Rennes. Une place en Europa League en tant que 4e pour Lille, et la présence de l’OL et de Saint-Etienne en compagnie du LOSC.

Ce scénario serait mis en place en raison de la présence du PSG dans ces deux finales qui ne se disputeraient donc pas, et qui déboucherait sur un palmarès vide pour la Coupe de France et la dernière édition de la Coupe de la Ligue. Mais sachant que le PSG serait de son côté sacré champion et donc assuré d’une présence en C1, la simple présence des Lyonnais et des Stéphanois en finale leur permettrait de valider un billet européen pourtant loin d’être garanti à la base, y compris dans le règlement. Car depuis quelques années, le finaliste de la Coupe de France n’a plus de place garantie en Coupe d’Europe si le vainqueur se trouve être déjà qualifié ce qui, en théorie, pourrait faire le bonheur du Stade de Reims, voire de Nice, dans le classement de Ligue 1.