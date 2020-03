L1 : L’Euro dans le viseur, la Ligue fait une promesse audacieuse

Dans : Ligue 1.

Face à la menace de l’épidémie du coronavirus, la Ligue de Football Professionnel a suspendu les championnats professionnels jusqu’à nouvel ordre. Avec la détermination de reprendre la saison.

Comme la plupart de ses homologues en Europe, la Ligue de Football Professionnel a décidé de tout arrêter. Fini le huis clos, les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Une mesure prévisible étant donné que les autres compétitions européennes subissent la même conséquence. Reste à savoir combien de temps durera cette situation. Pour le moment, personne ne peut répondre à la question. C’est pourquoi les amateurs de football se demandent si la saison ne sera pas définitivement arrêtée ou annulée. Aucune chance, répond Didier Quillot, qui mise plutôt sur le report de l’Euro 2020.

« Dès l’instant où le championnat est suspendu, il faut qu’il reprenne et il faut qu’il s’achève, a rassuré le directeur général exécutif de la LFP. Pour cela il faut, premièrement, voir l’évolution des risques sanitaires, deuxièmement voir la libération éventuelle de dates que serait amené à faire l’UEFA, certains d’entre-vous l’ont fait en évoquant, avec un point d’interrogation sur l’Euro, c’est évident que c’est cela dont on parle quand il s’agit d’évoquer la libération des dates. S’adapter c’est prendre compte des risques sanitaires et tenir compte du calendrier après les décisions de l’UEFA. Nous, notre championnat est suspendu, il n’est pas arrêté et donc il reprendra et s’achèvera. » Une promesse assez osée vu le contexte actuel.