L1 ‍: L'ASSE rejoint l'OL au fond du gouffre

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 2e journée

Stade Geoffroy-Guichard

ASSE-Le Havre 0-2

Buts : A.Touré (57e sur pen.), Sangante (67e) pour Le Havre

Pour le retour de la Ligue 1 dans le Chaudron, la fête a été moins folle que prévue. Avec les tribunes latérales fermées, l'ambiance générale en prenait un sacré coup. Le HAC renforçait l'ambiance morbide en dominant les Verts. Kechta testait Larsonneur d'une lourde frappe lointaine (17e) alors que Touré passait proche de marquer sur coup-franc, sa reprise à bout portant s'envolant. L'ASSE réagissait via Cafaro qui trouvait la barre havraise (27e).

Après le repos, la maladresse devant les buts restait la norme. Amougou et Abdelhamid dévissaient alors qu'ils étaient en position de marquer pour Sainté. Finalement, les Verts faisaient cadeau du premier but au HAC. Avec son corps, Appiah déséquilibrait Casimir dans la surface. Touré transformait le penalty d'une belle panenka. Le Havre ne tardait pas à doubler la mise via une tête de Sangante sur corner. La réaction stéphanoise était trop tendre pour permettre un retour au score. Sous les sifflets, l'ASSE tombait face au Havre 0-2. 2e revers en 2 matchs pour Sainté qui démarre mal pour son retour en Ligue 1 alors que le HAC lance sa saison après avoir résisté au PSG la semaine passée.