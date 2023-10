L1 ‍: Jour J pour les droits TV, une surprenante pluie d'offres

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

C’est le grand jour pour la LFP, qui récolte ce lundi les offres des diffuseurs souhaitant acquérir les droits TV de la Ligue 1 pour la période 2024-2029.

La Ligue de Football Professionnelle attend un total de 825 millions d’euros au minimum pour l’ensemble des lots pour les droits TV de la Ligue 1. Le lot n°1, à savoir le premium est valorisé à hauteur de 530 millions d’euros : il comporte trois matchs, soit les choix 1, 2 et 4 en codiffusion. Le lot n°2 qui comprend le reste des rencontres en plus du choix 4 en codiffusion est lui valorisé à hauteur de 270 millions d’euros tandis que les lots suivants, constituées de magazines, sont estimées à 25 millions d’euros.

Droits TV : La LFP tremble, le 2e round sera décisif https://t.co/5q8KV4bj7X — Foot01.com (@Foot01_com) October 15, 2023

Comme indiqué par RMC et L’Equipe, les diffuseurs intéressés doivent remettre leurs offres « qualitatives » (couverture éditoriale, promotion, marketing, lutte antipiratage) et leurs offres financières à Clifford Chance, le cabinet d'avocats historique de la Ligue. C’est seulement après étude de leur dossier dans la journée de lundi qu’ils seront autorisés ou pas à soumettre une offre financière mardi. La question est maintenant de savoir qui va participer à cet appel d’offres. Le potentiel boycott de Canal + fait peur à la LFP mais selon les informations de RMC, les potentiels diffuseurs ne manquent pas.

DAZN, Amazon et BeInSports en concurrence

Et pour preuve, huit sociétés auraient manifesté leur intérêt pour les droits TV de la Ligue 1. C’est le cas de DAZN, distribué depuis peu par Canal + et qui fait office de favori pour l’acquisition du lot n°1. BeInSports et Amazon sont également pressentis pour participer à cet appel d’offres mais ces deux potentiels diffuseurs n’ont pas l’intention de faire de folies. Vont-ils atteindre les sommes exigées par la LFP ? Pour rappel, si la ligue n’obtient pas les prix de réserve fixé, l’appel d’offres sera jugé infructueux mardi et des négociations de gré à gré avec les diffuseurs seront menées. Dans deux jours, on saura peut-être qui seront les prochains diffuseurs de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. Tout se joue en ce moment…