L1 ‍: DAZN s'est trouvé un ambassadeur belge

DAZN n'arrive pas en territoire conquis en France. Outre le public et certains journalistes, le diffuseur est critiqué par certains entraîneurs de Ligue 1 en ce moment. Une cabale à laquelle ne participe pas Will Still.

Même Téléfoot, la défunte chaîne de Mediapro, n'avait pas subi un aussi mauvais accueil que DAZN. Le groupe britannique ne fédère pas en France, payant son arrivée tardive sur le marché mais surtout son prix excessif. Avec un abonnement mensuel de 29,99 euros pour suivre seulement la Ligue 1, le Netflix du Sport a provoqué la colère d'un grand nombre de supporters français. Les appels au boycott et à l'utilisation de moyens illégaux pour suivre le championnat se sont multipliés. En outre, DAZN ne bénéficie pas d'une promotion très positive des journalistes ainsi que du monde du football. Ce week-end, par exemple, plusieurs coachs de Ligue 1 l'ont critiqué directement ou indirectement.

Will Still vante le DAZN de Belgique

Antoine Kombouaré a avoué regretter l'époque où Canal+ était le diffuseur officiel du championnat de France. Pierre Sage a évoqué ses difficultés pour obtenir le rabais promis par DAZN. Même Luis Enrique a émis un avis négatif concernant les tarifs prohibitifs pour regarder la Ligue 1. Une voix discordante s'est quand même fait entendre chez un de leurs confrères, Will Still. L'entraîneur belge du RC Lens a quelque peu défendu DAZN, louant le professionnalisme de la chaîne dans son pays d'origine.

« Personnellement, je connais ce diffuseur depuis quelques années puisqu’il s’occupe du championnat belge. Et ils font du bon travail. Il faut leur laisser un peu de temps », a t-il indiqué en conférence de presse. Un soutien non négligeable qui ne calmera toutefois pas les détracteurs de DAZN sur la question centrale en France : le prix de l'abonnement. En Belgique, DAZN coûte quelques euros de moins qu'en France pour un catalogue plus riche qui comprend la Serie A, la Liga, la Bundesliga, la Ligue 1 et même la NBA en plus du championnat belge.