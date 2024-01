L1 ‍: Chirurgical à Lens, le PSG de Mbappé creuse l'écart

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

18e journée de Ligue 1 :

Stade Bollaert.

RC Lens - Paris Saint-Germain : 0-2.

Buts : Barcola (30e) et Mbappé (89e) pour le PSG.

Expulsion : Gradit (45e+3) pour Lens.

En venant à bout du Racing Clus de Lens (2-0), le Paris Saint-Germain continue son petit bonhomme de chemin en tête de la Ligue 1.

Suite aux défaites de Nice et de Monaco, le club de la capitale française disposait d’une occasion en or pour creuser un gros trou en tête du championnat. Sauf que dès le début du match, le PSG écopait d’un penalty pour une petite faute de Danilo sur Wahi. Mais Frankowski ne profitait pas de cette offrande en butant sur le genou de Donnarumma, resté sur ses appuis au centre de sa cage (7e).

Un vrai tournant puisqu’après une nouvelle parade du gardien italien (22e), Paris passait devant. Sur un service de Mbappé, Barcola se jouait de la défense lensoise pour tromper Samba en ouvrant son pied droit (0-1 à la 30e). Un but suivi, juste avant la pause, de l'expulsion de Gradit, sanctionné par la VAR pour une faute en tant que dernier défenseur sur Barcola (45e+3).

À dix contre onze pendant toute la deuxième période, Lens n'arrivait pas trop à amener du danger sur le but de Donnarumma, et c'est Mbappé qui punissait finalement les Sang et Or en fin de match sur un contre éclair et une passe de Dembélé (0-2 à la 89e). Une véritable délivrance pour les Parisiens, qui réussissent donc leur reprise en L1 en 2024.



𝐕 𝐈 𝐂 𝐓 𝐎 𝐈 𝐑 𝐄 ✅



Le Paris Saint-Germain empoche 3️⃣ points à Lens pour la reprise de la #Ligue1 !



𝐀𝐋𝐋𝐄𝐙 𝐏𝐀𝐑𝐈𝐒 ❤️💙#RCLPSG pic.twitter.com/xDCzL5wA6j — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 14, 2024

Invaincu depuis le mois de septembre en championnat, le groupe de Luis Enrique enchaîne une dixième victoire en onze journées et compte désormais huit points d’avance sur l’OGCN à l’issue de cette 18e journée. Du côté de Lens, défait pour la première fois à Bollaert par le PSG depuis sa remontée, l’équipe de Franck Haise est huitième de la L1, à cinq unités du Top 5.