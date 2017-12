L1 : Cavani, Neymar, Memphis, Thauvin... Qui sera l'élu en novembre ?

Dans : Ligue 1, PSG, OL, OM, ASC.

Ce dimanche, beIN SPORTS a révélé les cinq joueurs pré-sélectionnés pour obtenir le trophée de meilleur joueur du mois de novembre en Ligue 1. Dans ce quintet, on retrouve deux Parisiens, avec Edinson Cavani, auteur de six buts en 333 minutes jouées, et Neymar, décisif à trois reprises (deux buts, une passe). Ces joueurs du PSG feront face au Lyonnais Memphis Depay, auteur de trois buts en novembre, au Marseillais Florian Thauvin (quatre buts, deux passes), mais aussi à Gael Kakuta, au top de sa forme à Amiens.