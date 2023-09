L1 ‍: Canal+ revient en force, Free a tout compris

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ce mardi, l'appel d'offres pour les droits TV de la Ligue 1 période 2024-2029 a été lancé. L'incertitude est de mise sur les futurs vainqueurs et les sommes dépensées. Canal+, longtemps en retrait, revient en force dans la bataille.

La course au milliard d'euros est officiellement lancée. Depuis ce mardi, la LFP met en vente les droits TV de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. Le moins que l'on puisse dire c'est que rien n'est joué : que ce soit pour le prix réclamé par la Ligue ou pour le nom des futurs groupes possesseurs des droits du championnat. Le diffuseur sortant Amazon Prime Vidéo tentera de conserver son bien mais la concurrence est là : le petit nouveau DAZN, BeIN Sports, peut-être Eurosport et...Canal+. En froid avec la LFP après avoir été battue par Amazon sur les précédents droits en 2021, la chaîne cryptée est annoncée plus que jamais sur le coup.

Plus de droits numériques, la faute à Canal+ ?

Selon les informations de RMC Sport, Canal+ va bien s'immiscer dans la bataille pour diffuser la Ligue 1. Malgré son discours pour abandonner le championnat français au profit de la Premier League et de la Ligue des champions, Canal+ est resté en contact avec la LFP en coulisses. Le groupe dirigé par Vincent Bolloré a encore besoin de la Ligue 1 et ce d'autant plus que le prochain contrat portera sur 5 ans. Impossible de disparaître du paysage du football français pendant autant de temps sans risquer un préjudice en terme d'abonnés à terme.

UNE L1 À UN MILLIARD ? LA LFP LANCE L'APPEL D'OFFRES POUR SES DROITS TV CE MARDI ET VISE UN MONTANT RECORD.

Canal+ ne vise toutefois que le lot 1 (premium) c'est-à-dire les trois meilleures affiches par journée. Elle laisserait ainsi les 6 matchs du lot 2 à un partenaire comme BeIN Sports ou DAZN avec qui elle vient de s'entendre pour un partenariat. Ces deux chaînes sont de toute manière dans l'offre sport de Canal. Ce retour au premier plan de Canal+ fait déjà un malheureux avant le début des enchères : Free. Le fournisseur d'accès à internet va perdre son lot de diffusion des droits numériques, les buts des matchs en court extrait et en quasi direct. Free était très satisfait des 42 millions d'euros annuels qu'il payait et il ne comprend pas que la LFP renonce à cette manne.

Des sources de RMC Sport indiquent que Canal+ a influencé la décision de la Ligue d'inclure ces droits numériques dans le lot premium. Canal+ veut récupérer ce droit mineur en apparence mais au fort potentiel selon elle. Annoncée forfait pour cette vente aux enchères, Canal+ semble finalement partie pour renforcer sa mainmise sur la diffusion du foot en France.