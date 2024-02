L1 ‍: Brest frappe fort dans la course à la deuxième place

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 23e journée

Stade de la Meinau

Strasbourg-Brest 0-3

Buts : Camara (33e, 40e, 60e sur pen.)

Grâce à un triplé de Mahdi Camara, Brest a écœuré Strasbourg 3-0 à la Meinau. Les Brestois sont assurés de rester deuxièmes à l'issue du week-end. Strasbourg s'enfonce dans la crise avec un quatrième revers de rang.

Strasbourg (est) et Brest (ouest) sont deux extrêmes géographiques. Toutefois, en ce moment, c'est surtout leur niveau de performance qui les différencie. Le match de ce soir le montrait concrètement. D'entrée, les Brestois étouffaient une équipe de Strasbourg maladroite et fébrile. Les buts arrivaient finalement en fin de premier acte. Camara ouvrait le score d'une frappe des 20 mètres, laquelle était déviée par Perrin au passage. L'ancien stéphanois s'offrait un doublé dans une défense spectatrice. Seul au milieu de la surface, il pouvait ajuster le portier alsacien sans être attaqué. Après le repos, il réalisait même le triplé sur un penalty contestable. Perrin était sanctionné pour une main alors que le ballon semblait sorti du terrain.

La fin de match était triste avec un rythme lent et un public déjà sur le départ. Les banderoles et les chants hostiles envers l'actionnaire américain étaient les seuls facteurs de tension. Brest s'imposait donc 3-0 à la Meinau. Avec 43 points, les Bretons reviennent à 10 points du PSG et surtout ils prennent 4 points d'avance sur Nice troisième. Strasbourg subit sa quatrième défaite de rang en Ligue 1 et se classe 12e (25 points). Les Alsaciens devront se relancer à Lyon mardi, en quart de finale de la coupe de France.