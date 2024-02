L1 ‍: Brest et Nice se neutralisent, le PSG s'échappe

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

20e journée de Ligue 1

Stade Francis Le Blé

Brest et Nice font match nul : 0 à 0

Ce dimanche en Ligue 1, le Stade Brestois et Nice ont fait match nul 0 à 0. Malgré de belles intentions de jeu, aucune des deux formations n'a trouvé la faille. Au classement, Nice reste deuxième et Brest reprend sa troisième place, perdue un peu plus tôt suite au succès de Lille contre Clermont. Le PSG compte désormais 8 points d'avance sur les Aiglons.