L1 : Balade angevine pour Lens, solide deuxième

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 14e journée

Stade Raymond-Kopa

Angers SCO-RC Lens 1-2

Buts : Blazic (87e) pour Angers ; Said (21e), Medina (51e) pour Lens

Inquiété trop tardivement par une faible équipe d'Angers, Lens a remporté son quatrième match consécutif en Ligue 1 (2-1). Les Lensois consolident un peu plus leur deuxième place en championnat et reviennent à deux points du PSG.

Vainqueur de ses trois derniers matchs en Ligue 1, Lens espérait en obtenir une quatrième chez le dernier Angers. Le début de match était révélateur du grand écart qui sépare les deux équipes au classement. Lens maîtrisait les débats sur le plan collectif et le montrait par un superbe but. Sur une grande construction collective et sans que le ballon ne touche le sol, Pereira da Costa trouvait Sotoca qui remettait dans la surface pour Said à la conclusion. Ce dernier passait proche de doubler la mise mais sa reprise passait au ras du poteau de Fofana (27e). Les Angevins montraient un peu d'orgueil en fin de premier acte avec une frappe d'Hunou juste au-dessus de la barre (37e) puis une incursion de Salama stoppée par Samba (41e).

51' (0-2)



⚽️ Le Racing fait le break !!! Sur un coup franc tiré par Przemyslaw Frankowski, @KevinDanso98 hérite du ballon et sert Facundo Medina de la tête. Le défenseur artésien n'a plus qu'à pousser le ballon !



But à voir gratuitement sur l'appli @FreeLigue1 👇#SCORCL — Racing Club de Lens (@RCLens) November 5, 2022

Lens ne tardait pas à remettre Angers au fond du trou après le repos. Sur un coup-franc, Medina venait conclure aux six mètres avec opportunisme pour doubler la mise. On se disait que le plus dur était fait d'autant que les Sang et Or continuaient de dominer et passaient proches de marquer un troisième but. En face, Angers restait longtemps à un seul tir cadré, celui de Salama avant le repos. Pourtant, le SCO reprenait espoir à quelques minutes du terme après une tête de Blazic sur un corner de Bentaleb. Insuffisant pour Angers qui était trop faible pour en marquer un second juste après. Avec ce succès, Lens consolide sa deuxième place. Lens possède six points de plus que Rennes et Lorient, seulement deux de moins que le PSG. Angers reste dernier avec huit petits points.