L1 ‍: Auxerre inflige une violente claque à l'OM ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 11e journée

Stade Vélodrome

OM-Auxerre 1-3

Buts : Greenwood (65e sur pen.) pour l’OM ; Sinayoko (10e), Perrin (43e), Traoré (45e) pour Auxerre

Deux semaines après le PSG, l'OM a de nouveau pris trois buts au Vélodrome. La défaite 3-1 subie ici contre Auxerre n'était pas attendue et fait très mal dans la course au podium.

L'OM conquérant du début de saison n'est plus qu'un lointain souvenir. La victoire à Nantes 2-1 dimanche dernier a été oubliée en 45 minutes seulement. En effet, les Marseillais vivaient une première mi-temps cauchemardesque contre Auxerre. Brouillons et stériles en attaque, les Phocéens étaient punis par des Auxerrois cliniques. Sur une bourde de Brassier, Sinayoko venait refroidir le Vélodrome d'entrée. L'OM craquait vraiment dans les dernières minutes avant le repos. Perrin plantait le 2-0 après un bel appel en profondeur de Sinayoko. Puis, Traoré s'amusait dans la surface et glissait le ballon entre les jambes de Rulli.

Le coaching de De Zerbi avec l'entrée de Wahi n'améliorait pas beaucoup le score. Marseille dominait nettement mais seul un penalty généreux venait adoucir la note. Akpa prenait le ballon dans le torse et un peu dans le bras mais l'arbitre et la VAR étaient intransigeants. Greenwood marquait mais c'était insuffisant. Wahi ratait un face à face avec Léon et c'était presque tout. 3-1, Auxerre prend la 6e place provisoire tandis que l'OM laisse filer le PSG et inquiète.