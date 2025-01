L1 ‍: Auxerre héroïque, Lille gâche deux points

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

17e journée de Ligue 1

Stade de l'Abbé Deschamps

Auxerre - Lille : 0-0

Dans un match fermé en première mi-temps et complètement fou après le repos, l'AJ Auxerre a tenu bon pour gratter un point face à Lille malgré l'expulsion de Joly à l'heure de jeu (0-0).

Après le match nul de l’AS Monaco sur la pelouse de Nantes plus tôt dans la journée, Lille avait l’occasion de réaliser une belle opération au classement dans cette 17e journée. La première mi-temps n’était cependant pas à la hauteur d'une équipe qui vise le podium de la part des Dogues, trop lents dans leurs transmissions et qui ne parvenaient pas à surprendre la défense bien organisée de l’AJA. Seule une frappe lointaine d’André (9e) faisait trembler les locaux, qui regagnaient le vestiaire avec un match nul logique. On semblait se diriger vers un match ennuyeux, mais la deuxième période était nettement plus enlevée. Lille était d’abord privé d’un penalty initialement accordé par M.Angoula, puis annulé après visionnage de la VAR.

🔚 𝐅𝐢𝐧 𝐝𝐮 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 🏟️



Au cœur, au courage, aux tripes, et grâce notamment à un penalty stoppé par TDP, nos Auxerrois arrachent un point largement mérité face à Lille ! Bravo les gars ! 👏👏#TeamAJA #AJALOSC (0-0) pic.twitter.com/Av0GwHvEEC — AJ Auxerre (@AJA) January 10, 2025

Mais quelques secondes plus tard, Haraldsson obtenait cette fois un penalty pour une faute de Joly, lequel était d’ailleurs exclu. L’occasion d’ouvrir le score était trop belle, mais Jonathan David vendangeait en ratant son penalty (60e). Il restait alors 30 minutes à tenir pour Auxerre, ce que les Bourguignons parvenaient à faire malgré une nette domination de Lille dans cette fin de match et plusieurs occasions chaudes des Nordistes. Les joueurs de Pelissier arrivaient même à se créer de belles situations par Perrin et Sinayoko, mais Chevalier réalisait au même titre que son homologue De Percin un superbe match. Au final, Lille perd clairement deux points dans la course à l’Europe face à un promu réduit à dix en début de deuxième mi-temps. Samedi, l’OL et l’OM auront tous les deux l’occasion de réaliser une très belle opération comptable en cas de victoire respectivement face à Brest et Rennes.