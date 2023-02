L1 : Auxerre enchaîne et s'offre Lorient

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Ligue 1

25e journée

Stade : Moustoir

Score : Lorient 0-1 Auxerre

But pour Auxerre : Rayan Raveloson (58e)

Une semaine après avoir battu l'OL, Auxerre récidive et joue un mauvais tour à Lorient grâce à un but sur coup franc de Raveloson avant l'heure de jeu.

Après Lyon, Auxerre s'offre de luxe de faire chuter Lorient en Bretagne. Les joueurs de l'AJA, longtemps dominés, ont surpris la formation de Régis Le Bris grâce à un but du milieu malgache Raveloson. Romain Favre a eu l'opportunité d'ouvrir le score en première période mais l'ancien lyonnais a manqué son duel avec Radu. Enzo Le Fée a trouvé le poteau à la 80e sur corner. Auxerre se donne de l'air avec cette victoire et remonte provisoirement à la seizième place de la Ligue 1. Lorient reste septième et s'éloigne des places européennes avant son choc face à l'OL lors de la prochaine journée. Auxerre se déplacera à Nice avec l'ambition de créer un nouvel exploit face aux Aiglons.