L1 ‍: Akliouche remet Monaco sur la trace du PSG



Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 12e journée

Stade Louis-II

Monaco-Brest 3-2

Buts : Akliouche (5e, 90e+1), Golovine (24e) pour Monaco ; Sima (50e), Ajorque (90e+7) pour Brest

Porté par un Maghnes Akliouche des grands soirs, l'AS Monaco a dominé Brest 3-2. Un succès précieux pour lui permettre de revenir provisoirement à 3 points du PSG.

Battu deux fois sur ses trois matchs de Ligue 1 avant la trêve, Monaco ne pouvait pas se rater face à Brest et ainsi laisser filer le PSG en tête. Une donnée bien assimilée en première période lors de laquelle Monaco était létal. D'entrée, le duo Akliouche-Ben Seghir frappait en contre. Le second servait le premier qui ajustait Bizot. Le doublé était même proche pour le Franco-algérien avec une frappe sur le poteau (9e). Golovine faisait finalement le break d'une belle frappe des 20 mètres après une perte de balle d'Edimilson Fernandes. Tout roulait pour le Rocher et ça aurait fait 3-0 si Embolo s'était appliqué sur sa reprise aux 6 mètres (45e).

Néanmoins, les hommes d'Adi Hutter perdaient un peu le fil après le repos. Brest était plus dangereux et réduisait le score rapidement via Sima sur corner. A 2-1, Monaco était plus nerveux dans un match où les interventions étaient plus agressives des deux côtés. L'ASM soufflait un bon coup dans les arrêts de jeu quand Akliouche marquait le troisième but d'un subtil piqué. Une réalisation d'autant plus importante qu'Ajorque marquait le 3-2 quelques instants plus tard. Monaco revient donc à 3 points du PSG grâce à son succès tandis que Brest reste 12e, trois points seulement au-dessus de la zone rouge.