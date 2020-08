L1 : 10.000 spectateurs pour Bordeaux-Nantes ?

Dans : Ligue 1.

Tandis que Nice a fait le choix de disputer la première journée de Ligue 1 à huis clos contre Lens, plusieurs clubs ont déposé une demande de dérogation afin d'accueillir plus de 5.000 spectateurs.

L’Olympique de Marseille a été le premier club à agir de la sorte en demandant à la Préfecture s’il était possible d’accueillir 20.000 spectateurs pour le match face à Saint-Etienne à l’Orange Vélodrome. Pour l’heure, aucune réponse n’a été apportée au club phocéen, même si la situation sanitaire qui se dégrade en Provence ne plaide pas pour un accord du Préfet. De son côté, Montpellier espère évoluer devant 8.000 supporters face à l’Olympique Lyonnais.

Ce vendredi, ce sont les Girondins de Bordeaux qui ont emboité le pas du MHSC et de l’OM en déposant une demande de dérogation à la Préfecture de la Nouvelle-Aquitaine. Selon les informations de Sud-Ouest, le club aquitain souhaite évoluer devant 10.000 spectateurs au Matmut Atlantique contre le FC Nantes, le 22 août prochain. Le club attend une réponse d’ici lundi afin d’organiser la vente des tickets le plus rapidement possible.