L'OM humilie Brest, le De Zerbi show commence ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Pour son entrée en lice en Ligue 1, l'OM a balayé le Stade Brestois (1-5) ce samedi au stade Francis Le Blé. Une victoire gâchée par la sérieuse blessure de Moumbagna.

C'est en Brest, et après une défaite 1-0, que Longoria et Benatia avaient décidé de virer Gattuso la saison passée, mais il ne fait aucun doute que les deux dirigeants de l'OM doivent se régaler ce samedi. Face à une formation qui jouera la Ligue des champions, mais dont l'effectif est clairement léger, l'équipe de Roberto De Zerbi a régalé ses supporters. Et cela n'a pas traîné puisque après seulement trois minutes de jeu, Greenwood ouvrait son compteur et celui de l'OM après un beau numéro (0-1, 3e). Brest pensait pouvoir revenir au score sur penalty, mais Del Castillo butait sur un Rulli inspiré (9e), et le club breton allait vite le regretter. Car Luis Henrique (26e), et Greenwood (32e) alourdissait l'addition. Pourtant, juste avant la pause, Camara relançait superbement un maigre suspense (1-3, 45e+6).

⏱️ 45+5’ | #SB29OM 1️⃣-3️⃣



Quelle première période de nos Marseillais !

Les hommes de De Zerbi sont devant à la pause grâce à un doublé de 𝗠𝗮𝘀𝗼𝗻 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻𝘄𝗼𝗼𝗱 , un but de 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗛𝗲𝗻𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲 et un 𝗚𝗲𝗿𝗼́ 𝗥𝘂𝗹𝗹𝗶 impérial 💪 pic.twitter.com/sTMcPb4IkV — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 17, 2024

Après la pause, l'Olympique de Marseille reprenait sa marche en avant, et c'est Luis Henrique qui signait un but, synonyme de doublé (1-4, 48e). Le score s'alourdissait encore suite à un penalty transformé par Wahi (1-5 69e). Cependant, la fête était ternie pour l'OM, puisque Moubagna, entré à la place de l'ancien lensois (71e), quittait ses coéquipiers sur une civière après une sérieuse blessure au genou droit (79e).

Le score en restait là, ce qui permet au club phocéen d'occuper la tête de la Ligue 1 après cette grosse démonstration de force face à Brest. De quoi bien lancer l'équipe de Roberto De Zerbi qui n'aura que la Ligue 1 cette saison à son menu, contrairement à son adversaire du jour, lequel va devoir sérieusement se renforcer sous peine de connaître une grosse désillusion.