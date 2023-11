L'OM et Lille endorment le Vélodrome

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 11e journée

Orange Vélodrome

OM-LOSC 0-0

L'OM et le LOSC se sont neutralisés 0-0 ce samedi soir. Un lob du milieu de terrain de Yazici sur la barre marseillaise est presque le seul frisson de la soirée.

Une semaine après les incidents de l'Olympico, Marseille devait revenir au terrain et il y avait de quoi être pressé. L'OM n'était que 10e de Ligue 1 au coup d'envoi, 6 points derrière Lille. Autant dire que l'OM devait l'emporter ce soir. Le début de match allait dans ce sens avec une domination marseillaise. Néanmoins, les attaquants phocéens avaient des difficultés à inquiéter l'arrière garde lilloise. La meilleure occasion était finalement pour le LOSC avec un incroyable lob du milieu de terrain de Yazici. Néanmoins, le Turc était moins précis qu'Harry Kane et Lamine Camara puisqu'il frappait la barre de Pau Lopez (15e). Cette alerte passée, l'OM retrouvait de l'allant. Amine Harit animait la fin de mi-temps. Coupable d'un coup de tête sur Santos au sol (41e), il ne prenait qu'un carton jaune. Surtout, le Marocain se créait la meilleure occasion phocéenne. Seul devant le but sur un centre de Clauss, il dévissait son plat du pied qui filait à côté !

En manque de folie, ce OM-LOSC virait presque à l'ennui total après la pause. L'OM avait toujours le ballon mais ses attaquants restaient imprécis. Les occasions étaient peu nombreuses alors que le LOSC attendait derrière et évoluait en contre. Symbole de l'échec marseillais, Pierre-Emerick Aubameyang était remplacé sous les sifflets du Vélodrome. L'entrée du buteur lillois Jonathan David ne changeait rien non plus. Les deux équipes se quittaient sur un triste 0-0. Un bon résultat pour Lille 4e (19 points), bien moins pour l'OM 8e (13 points) toujours très loin des places européennes.