L'OL fait le show et écrase Le Havre

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

8e journée de Ligue 1 au Stade Océane

Le Havre - OL : 0-4

Buts : Abner (32e), Fofana (57e), Lacazette (71e) et Benrahma (88e)

En grande forme avant la trêve internationale, l’OL a repris ses bonnes habitudes en allant s’imposer au Havre avec la manière (4-0), en inscrivant quatre buts et en laissant une excellente impression.

En plein doute après la défaite contre l’OM fin septembre, l’Olympique Lyonnais s’est refait une santé avant la trêve internationale en battant Toulouse et Nantes. Les hommes de Pierre Sage ont enchainé une troisième victoire en Ligue 1, la cinquième toutes compétitions confondues, ce dimanche sur la pelouse du Havre. Dominatrice d’entrée de jeu, l’équipe de Pierre Sage trouvait la faille à la demi-heure avec de la réussite, sur une reprise d’Abner et une faute de main du gardien havrais Desmas (32e, 0-1).

Lyon en démonstration au Havre

La passe parfaite de @CorentinTolisso et la vitesse de Malick Fofana … ça fait 2-0 🔥#HACOL



pic.twitter.com/2sTf902dvX — Olympique Lyonnais (@OL) October 20, 2024

Cherki et Fofana étaient en jambes, et l’addition allait logiquement se corser après le repos grâce à un nouveau but de la pépite belge, lancée en profondeur, qui enlevait le gardien havrais avec sang froid avant de terminer dans le but vide (57e, 0-2). Le trio offensif de l’OL faisait des misères aux Normands et le calvaire des hommes de Didier Digard était loin d’être fini puisque Lacazette, servi sur un plateau par Cherki, inscrivait son premier but de la saison en Ligue 1 (71e, 3-0). La fin de match permettait à Pierre Sage de lancer dans le bain ses remplaçants Omari, Mikautadze ou encore Benrahma.

L’international algérien a d’ailleurs conclu l’après-midi lyonnaise en beauté en inscrivant le dernier but des Gones d’un plat du pied assuré (88e, 0-4). En attendant les derniers matchs de cette 8e journée de Ligue 1, l’OL revient avec cette victoire à un point de Lille et de Lens ainsi que de Reims et Marseille qui, eux, doivent encore jouer ce dimanche.