L'OL enchaine face à Lille, enfin une série !

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Lyon bat Lille 1-0

But pour Lyon : Lacazette (74e)

L’OL a enchainé une deuxième victoire de rang ce dimanche soir, avec un succès acquis difficilement face à des Lillois qui peuvent se mordre les doigts.

En effet, encore une fois, Anthony Lopes a été le dernier rempart imbattable de l’OL, multipliant les arrêts décisifs quand il n’était pas sauvé sur ses montants, comme avec ce lob subtil de David. Mais les Lyonnais ont su faire le dos rond et sortir de leur boite au bon moment, avec ce but de Lacazette sur un service parfait de Tagliafico (1-0, 74e). Un but précieux puisqu’il permet à l’OL de se replacer dans la première moitié de tableau, à la 8e place, à deux points de leur adversaire du soir.