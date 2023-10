L'OL agressé, Gerald Darmanin charge l'OM et les supporters

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Interrogé sur BFM TV, le ministre de l’Intérieur, Gerald Darmanin, a chargé l’OM et les supporters après les incidents à quelques kilomètres du Vélodrome en marge du match contre l’OL dimanche soir.

Malgré un déploiement conséquent des forces de l’ordre, de graves incidents ont éclaté à quelques kilomètres du Vélodrome dimanche soir avant le match entre l’OM et l’OL. Le bus lyonnais a été pris pour cible, des projectiles ont brisé les vitres et ont blessé l’entraîneur Fabio Grosso. Très sérieusement touché au visage, l’entraîneur des Gones était dans un état préoccupant au moment de sortir du bus, en sang et victime de vertiges.

Le ministre de l'Intérieur se décharge de toute responsabilité

En toute logique, la LFP et les autorités ont pris la décision de reporter le match à une date ultérieure. Comme indiqué par L’Equipe dès dimanche soir, l’OM ne court pas le risque d’une sanction sportive puisque les incidents se sont produits en dehors du stade. Pourtant, le club phocéen et ses supporters sont bien les principaux responsables de ces incidents, à en croire Gerald Darmanin, interrogé à ce sujet par BFM TV ce lundi.

« Une sous-estimation des risques de dérapage, des défaillances dans la sécurité ? Ce n’est pas le cas. Il y a eu 500 policiers déployés pour un match de football, de quoi parlons-nous ? Est-ce qu’il n’y a pas une responsabilité des supporters et des clubs ? Je remercie l’OM d’avoir condamné les incidents. Mais alors qu’il y avait des motards, des policiers et des CRS qui encadraient des bus de supporters et de joueurs, des gens ont jeté des canettes de bière sur les vitres d’un bus. Est-ce que c’est la responsabilité des forces de l’ordre et du ministre de l’Intérieur ? Non ! » a insisté le ministre de l’Intérieur avant d’en remettre une couche sur les supporters de l’Olympique de Marseille.

Gérald Darmanin charge l'OM et les supporters

« C’est la responsabilité de ceux qui ont jeté les canettes sur le bus. Il ne faut pas inverser les valeurs, il faut condamner les coupables. Depuis le début de la saison, j’ai interdit trois fois les déplacements de supporters, deux fois pour l’équipe de Marseille malheureusement. J’ai compris qu’il fallait peut-être interdire plus systématiquement la venue de supporters. Quoi que là, ce qu’il s’est passé c’est qu’une équipe de football est agressée par des « supporters » de l’équipe locale. C’est la responsabilité des personnes, arrêtons de faire de la violence dans le football ! » a pesté le ministre de l’Intérieur, pour qui les clubs et les associations de groupe de supporters sont les principaux responsables d’un tel incident. De toute évidence, l’OM est concerné par la situation, mais difficile en revanche de dédouaner totalement les forces de l’ordre, dont le dispositif était visiblement sous-dimensionné, même si les coupables sont évidemment les fauteurs de troubles et personne d'autre.