Angers - PSG : A quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Le PSG peut s'offrir le 10e titre de champion de France ce mercredi soir en déplacement à Angers. Un match que les supporters peuvent suivre en direct.

Quelle heure pour regarder Angers - PSG ?

Après avoir reçu l’OM au Parc des Princes dimanche, le PSG se déplacera à Angers ce mercredi 20 avril à 21 heures. Cette rencontre au Stade Raymond Kopa sera dirigée par Johan Hamel.

🗓 Le programme d'une semaine à 2️⃣ matches ⤵️



⚽️ 🆚 Angers le 20/04 à 21h

🏟 🆚 Lens le 23/04 à 21h



🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 18, 2022

Sur quelle chaîne suivre Angers - PSG ?

Contrairement aux Lyonnais ou aux Marseillais, les supporters parisiens devront se brancher sur l’antenne de Canal+ Décalé pour suivre le match de leur équipe du côté d’Angers.

Les compos probables de Angers - PSG :

Même si le SCO a relevé la tête au cours des dernières semaines, avec deux nuls et une victoire en quatre matchs, l’équipe de Gérald Baticle n’est pas encore tirée d’affaire dans la lutte pour le maintien. Avec cinq points d’avance sur le barragiste clermontois, Angers a quand même une bonne marge. Mais pour se sauver définitivement, le SCO doit encore prendre des points d’ici à la fin de la saison, et pourquoi pas contre Paris. Pour ce match, Cabot sera absent.

⚫ 𝗡𝗢𝗦 𝟮𝟬 𝗦𝗢𝗟𝗗𝗔𝗧𝗦 ⚪ pic.twitter.com/FOqLcNljVj — Angers SCO (@AngersSCO) April 19, 2022

La compo probable d’Angers : Mandrea - Ebosse, Traore, Thomas - Bamba, Ounahi, Bentaleb, Mendy, Capelle - Fulgini, Boufal.

Depuis la déroute subie à Monaco fin mars, le PSG a relevé la tête avec des succès probants contre Lorient (5-1), Clermont (6-1) et l’OM dimanche (2-1). Pour finir la saison en beauté, Paris va donc tenter de remporter tous ses matchs, à commencer par celui-ci du côté d’Angers. Mais pour cela, Mauricio Pochettino sera privé de Messi, Verratti, Kimpembe, Draxler, Herrera, Kurzawa, Paredes et Diallo.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Ramos, Nuno Mendes - Danilo, Gueye, Wijnaldum - Di Maria, Mbappé, Neymar.

La décla :

Mauricio Pochettino, coach du PSG : « Il y a des joueurs qui ne seront pas là mercredi. C’est une opportunité pour les joueurs qui ne jouent pas beaucoup et peuvent être concernés par le match. Les jeunes peuvent être dans le groupe pour le match pour gagner en expérience. C’est important de remporter le titre, après le plus rapidement sera le mieux. Après la façon de célébrer, ça dépendra du club et des supporters. Ce sera une joie immense de remporter ce 10e titre pour le club ».



Nabil Bentaleb (milieu de terrain du SCO) : « Je ne pense pas avoir affronté une équipe avec autant de joueurs aussi talentueux que ceux du PSG. C’est un effectif un peu galactique. Chacun se prépare à sa façon, comme il le sent. Personnellement, je fais comme si c’était un match comme un autre. Je reste focus sur ça. On évoque souvent l’importance du début de match contre des équipes de ce niveau. Partagez-vous ce point de vue ou est-ce un piège à éviter : celui de se mettre trop de pression ? Il ne faut pas oublier que ça reste un match de foot. Même si on part pas ultra-favoris. Tout peut se passer. Ils ont leurs armes que tout le monde connaît, nous avons les nôtres. On va essayer de décrocher un résultat. »