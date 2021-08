L’OL accroché, Bosz peut remercier Lopes

Dans : Ligue 1.

1ère journée de Ligue 1

Groupama Stadium

L'Olympique Lyonnais et le Stade Brestois font match nul 1-1

But pour l'OL : Slimani (62e)

But pour Brest : Cardona (43e)

Départ timide pour l’Olympique Lyonnais. A l’occasion de la 1ère journée de Ligue 1, les hommes de Peter Bosz ont concédé le match nul face à Brest (1-1) ce samedi. Un résultat plutôt logique pour des Gones certes dominateurs mais souvent inoffensifs en première période. Hormis la frappe au-dessus de Dembélé, les locaux ne mettaient pas les Brestois en danger avant la pause. Alors que de l’autre côté, Brest, sur l’une de ses rares situations, trouvait la faille sur une belle frappe croisée de Cardona (0-1, 43e). Le coach néerlandais a donc dû remotiver ses troupes à la pause, d’où le deuxième acte beaucoup plus animé.

Mais ce que Peter Bosz n’avait sûrement pas prévu, c’est la vague d’occasions en faveur de Brest ! Il fallait de mauvais choix des attaquants adverses et surtout un arrêt exceptionnel de Lopes face à Chardonnet pour empêcher les visiteurs de faire le break. Le gardien permettait à l’OL de rester dans la partie puis d’égaliser grâce à Slimani (1-1, 62e), entré deux minutes plus tôt en même temps que Paqueta, déjà étincelant. Malheureusement pour Lyon, ses occasions suivantes ne donneront rien. Pas plus que la tête de Mounié encore sauvée par un Lopes décisif.