L'Equipe du Soir accusée de haîne anti-Qatar

Par Claude Dautel

Revenant sur la finale de la Coupe Intercontinentale, qui s'est joué au Qatar, Stéphane Guy a tenu des propos qui ont agacé pas mal de monde. Le journaliste n'aime pas le Qatar et l'a dit sans détours.

Ce n'est pas réellement une nouveauté, car il ne s'en est jamais caché, Stéphane Guy n'est pas fan du Qatar, et du PSG version QSI. Et ce n'est pas son départ brutal de Canal+ en décembre 2020 qui a changé la donne, le journaliste ne ratant pas une occasion de tacler Doha. Alors, quand dans L'Equipe du Soir, Olivier Ménard a évoqué le fait que l'arbitre de la récente finale de la Coupe Intercontinentale entre le Real Madrid et Pachuca ait pris la parole en plein match pour justifier une de ses décisions, Stéphane Guy n'a pas raté une occasion de taper sur les fans présents dans le stade qatari pour cette rencontre de prestige. De quoi faire bouillir certains supporters du PSG.

Le niveau de haine et de mépris de Stéphane Guy dans cette séquence est juste exceptionnel. « Public de perlimpinpin, faux stade, faux supporters, des gens qui ne connaissent rien au foot juste là pour avoir un maillot et faire coucou ». Quand la réalité dépasse la caricature.… pic.twitter.com/R5vzkzRVhS — Nikop17 (@nikop17) December 20, 2024

Alors que dans une formule imagée, le présentateur de L'Equipe du soir lançait « je vous invite à Doha pour parler de l’arbitrage », l'ancien journaliste vedette de Canal+ se lâchait. « Vous nous invitez à Doha ? Non merci, allez à Doha moi je reste là (...) Là, l'arbitre peut faire cela, c’est parce que vous êtes face à un public de perlimpinpin, si vous mettez ça dans un vrai stade avec des vrais supporters de part et d’autre, c’est une furie totale. Vous voyez Letexier dire au Vélodrome : « Je vais vous expliquer pourquoi j’ai expulsé Harit... ». Je veux bien le vivre, ça peut m’amuser. Là, vous êtes avec des gens qui n’y connaissent rien au foot, qui sont là pour avoir un maillot et faire coucou », a lancé Stéphane Guy, provoquant évidemment de grosses réactions.

Ancien journaliste, et membre du collectif Paris United, Nicolas Puiravau estime que tout cela va trop loin. « Le niveau de haine et de mépris de Stéphane Guy dans cette séquence est juste exceptionnel. « Public de perlimpinpin, faux stade, faux supporters, des gens qui ne connaissent rien au foot juste là pour avoir un maillot et faire coucou ». Quand la réalité dépasse la caricature », regrette ce dernier, bien vite soutenu par d'autres supporters parisiens, étonnés que l'on puisse ainsi taper sur le Qatar à la moindre occasion.