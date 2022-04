L'ASSE ébouillantée par Monaco dans le Chaudron

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 34e journée

Stade Geoffroy Guichard

ASSE-Monaco 1-4

Buts : Khazri (42e sur pen) pour l’ASSE ; Ben Yedder (23e), Volland (26e), Kolodziejczak (61e csc), Boadu (77e) pour Monaco

Dans une ambiance tendue, l'ASSE a été corrigée 1-4 par l'AS Monaco. Les Verts restent barragistes tandis que Monaco fonce vers le podium après un sixième succès de suite en Ligue 1.

Lancé vers le podium grâce à une série de cinq succès de rang, l’AS Monaco rentrait parfaitement dans sa rencontre. Volland était trouvé dans la profondeur et obligeait Bernardoni à un arrêt (3e). En manque de points, l’ASSE n’était pas en manque d’intentions. Les Verts réagissait et se créaient plusieurs situations avec notamment une bonne frappe de Bouanga (19e). Mais, comme souvent cette saison, les erreurs défensives coûtaient cher aux Verts. Mal alignés, ils se faisaient avoir par un mouvement en profondeur monégasque sur lequel Caio Henrique trouvait Ben Yedder au point de penalty pour la conclusion. Deux minutes plus tard, Kolodziejczak ratait une relance et la sanction était immédiate. L’ASM combinait rapidement, Martins servait Volland qui devançait Mangala pour doubler la mise.

Fumigènes, pétards et 30 minutes d’interruption pour l'ASSE

Deux buts qui plombaient l’ambiance, devenue plus tendue dans le Chaudron. Sifflets, fumigènes faisaient leur apparition tandis que Monaco loupait un 3-0 tout fait après une mésentente entre Volland et Ben Yedder au point de penalty. L’ASM relançait encore plus son hôte puisque Tchouaméni fauchait Camara dans la surface. Khazri prenait Nubel à contre-pied et remettait son équipe à un but de Monaco au repos. Dans une fumée toujours plus opaque, l’ASSE ne lâchait rien et continuait de maintenir la pression sur Monaco. Mais, tout basculait à l’heure de jeu. Jakobs centrait pour Volland, Kolodziejczak taclait le ballon et le propulsait dans sa propre lucarne pour son troisième but contre son camp de la saison. Le but était validé malgré le fait que Volland était hors-jeu sur l’action. Les supporters stéphanois lançaient un feu d’artifice dans le stade qui obligeait l’arbitre à interrompre le match (67e).

A la reprise, 30 minutes plus tard, le coeur n’y était plus à l’ASSE. Monaco était supérieur. Boadu ratait l’immanquable, envoyant le ballon au-dessus à quelques mètres de la cage (70e). Le Néerlandais se reprenait juste après et inscrivait le quatrième but de l’ASM. Trop forte face à une équipe stéphanoise maladroite, l’AS Monaco s’offrait un sixième succès de suite en L1 pour prendre provisoirement la troisième place. L’ASSE reste engluée à la place de barragiste.