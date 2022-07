Kylian Mbappé fait changer la règle du hors-jeu

A chaque intersaison, le Board de la FIFA se penche sur les lois du jeu et les modifications qui peuvent être effectuées.

Si les plus spectaculaires nouvelles lois sont largement commentées, des retouches sont effectuées régulièrement. Ce fut le cas récemment pour de nouveaux changements sur les ballons touchant les mains ou les bras. Cet été, c’est un point précis du hors jeu qui a évolué, a fait savoir la FIFA. Au coeur de la loi 11 sur le positionnement illicite des joueurs offensifs, un problème avait été décelé et avait fait beaucoup de bruit à l’automne 2021. En finale de la Ligue des Nations, Kylian Mbappé avait vu son but décisif contre l’Espagne être validé malgré une position de hors-jeu. Mais la loi spécifiait à l’époque que l’attaquant français avait pu être remis en jeu car Eric Garcia avait légèrement dévié le ballon en essayant d’intercepter la passe. Même s’il n’avait pas touché délibérément le ballon, le simple d’avoir voulu le jouer et d’avoir touché le cuir suffisait à remettre Mbappé en jeu. La Roja s’était montré furieuse, clamant que cette décision n’avait aucun sens, Mbappé étant hors jeu du début à la fin de l’action, et le geste d’Eric Garcia n’étant pas volontaire comme le voulait la règle auparavant.

