Il valide un but avec son portable, ce Portugais arbitrera en Ligue 1

Par Mehdi Lunay

Dimanche, Nantes-Le Havre sera arbitré par le Portugais Miguel Nogueira. Rien d'anormal depuis que la France et le Portugal échangent leurs arbitres via une coopération. Néanmoins, Nogueira a fait parler de lui au Portugal cette saison d'une bien curieuse manière.

Pour la troisième saison d'affilée, un arbitre portugais va diriger un match de Ligue 1. En effet, la FFF a signé un programme de coopération et d'échange avec son homologue portugaise au niveau de l'arbitrage. Des Français arbitrent quelques matchs en Liga Portugaise et les Portugais font de même en Ligue 1. Ainsi, dimanche après-midi, Miguel Nogueira sera en charge de Nantes-Le Havre pour le compte de la 13e journée. L'officiel de 30 ans s'était déjà occupé de Lille-Angers la saison dernière sans problèmes notables à signaler. Mais, depuis, un certain match entre Porto et Arouca, le 3 septembre dernier, lui a donné une notoriété inattendue dans son pays.

M.Nogueira, ennemi public numéro 1 à Porto

La gestion de fin de match de M.Nogueira avait fait polémique. Dans les arrêts de jeu, il avait sifflé un penalty en faveur de Porto pour une faute discutable sur Mehdi Taremi. La VAR l'avait appelé pour corriger sa première décision. Néanmoins, suite à un problème, les images n'étaient pas disponibles sur l'écran de télévision offert à sa disposition. Image surréaliste : Miguel Nogueira avait pris son téléphone portable pour joindre le car de la VAR et pour se faire décrire les images du penalty. Il avait alors annulé sa première décision sans voir directement les images, frustrant le FC Porto.

FPF julgou improcedente protesto do FC Porto para repetição do jogo com o Arouca



Miguel Nogueira "não violou os objetivos e os princípios do VAR nem as leis de jogo". pic.twitter.com/MIJQ78eLEC — Cabine Desportiva (@CabineSport) October 24, 2023

Le grand club portugais, accroché finalement 1-1 par Arouca, avait porté réclamation pour une « violation des règles du jeu ». Porto a été débouté et le résultat fut finalement entériné. Miguel Nogueira avait aussi été critiqué pour la durée du match ce soir-là, lequel s'était achevé après 23 minutes d'arrêts de jeu. Les problèmes de la VAR et les nouvelles consignes de la FIFA n'expliquaient qu'en partie ce long match. Les supporters nantais et havrais doivent peut-être se préparer à un long après-midi dimanche à la Beaujoire.