Homophobie ‍: Le bras droit de Vincent Labrune accusé

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Directeur général de la Ligue de Football Professionnel, Arnaud Rouger fait l'objet d'une plainte pour des propos qu'il a tenus devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale.

Le 22 novembre dernier, Vincent Labrune (président de la LFP) et Arnaud Rouger, directeur général de la Ligue de Football Professionnel, étaient entendus par une commission d’enquête parlementaire qui travaille sur les défaillances au sein des fédérations sportives. Evoquant la lutte contre l’homophobie, et notamment l’opération qui voit chaque année les footballeurs professionnels porter un maillot arc-en-ciel, les deux représentants de la LFP ont expliqué qu’ils travaillaient sur une autre formule plus visible encore. Durant les échanges, le DG de la Ligue lançait une petite phrase qui lui vaut désormais des soucis. « Aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire la promotion de l'homosexualité, ce n'est pas notre boulot. Par contre, lutter contre l'homophobie, ça l'est », avait expliqué Arnaud Rouger, sans que personne réagisse au sein de la commission d’enquête.

Une déclaration qui fait scandale

Arnaud Rouger de la Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) par rapport aux maillots arc-en-ciel : "Il ne s'agit pas de faire la promotion de l'homosexualité, ce n'est pas notre boulot". 😐pic.twitter.com/amHM3qdou8 — Le coin des LGBT+ (@lecoindeslgbt) November 23, 2023

Du côté des associations, il en va tout autrement, et ce mercredi, le collectif Rouge Direct et l’association Stop Homophobie ont annoncé avoir porté plainte contre le directeur général de la LFP pour « injures publiques à caractère homophobe. » Répondant à l’Agence France Presse, les avocats des associations ont justifié cette décision de porter plainte contre Arnaud Rouger. « La reprise par Arnaud Rouger d'une théorie - malheureusement trop répandue dans le milieu du football mais aussi dans la bouche de responsables politiques notoirement homophobes en France et à l'étranger - selon laquelle l'homosexualité serait à même de se propager, telle une maladie, est d'une gravité inédite », expliquent les avocats. Pour l'instant, la LFP n'a pas réagi à cette plainte.