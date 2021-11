Fini le seum, la Ligue 1 en Belgique grâce à Messi !

L’arrivée de Lionel Messi au PSG a mis un gros coup de projecteur sur la Ligue 1. Cette dernière avait déjà gagné en visibilité au fil des années, depuis la prise de pouvoir du club de la capitale par le Qatar. Zlatan Ibrahimovic puis Neymar ont à la suite permis à la Ligue 1 de négocier des droits tv records, malgré l’échec Mediapro. Quoi qu’il en soit, même si le suspense est souvent tué assez vite certaines saisons, les étrangers observent de plus près le championnat de France. Encore un peu plus depuis le début de la saison. Car qui aurait pu imaginer Lionel Messi dans un autre club que le FC Barcelone, surtout avec le retour à la présidence de Joan Laporta ? Pas grand monde. Les curieux et fans de football en général veulent voir l’un des plus grands joueurs de l’histoire, si ce n’est le plus grand, revêtir un autre maillot dans une autre Ligue. Les Belges, privés de ce petit plaisir jusqu’à maintenant, pourront normalement le faire dans les prochains jours.