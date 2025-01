Encore un coup de pression sur l'arbitre de Nice-OM

Dans : Ligue 1.

Par Quentin Mallet

A quelques jours du derby entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille, la direction des Aiglons appelle au respect des lois du jeu dans un contexte tendu entre les dirigeants phocéens et l’arbitrage français.

La rencontre entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille, qui est au programme de la prochaine journée de Ligue 1, s’annonce déjà brûlante. Sportivement, les deux formations jouent très gros. D’un côté, les Aiglons veulent l’emporter pour tenter de creuser l’écart avec les adversaires moins bien classés tout en visant un podium à portée de mains. De son côté, l’OM dispose d’une avance confortable à la deuxième place, avec 5 points de plus que le LOSC, troisième. Avance que les Phocéens ne veulent pas voir s'effriter en s’inclinant à l’Allianz Riviera ce dimanche 26 janvier. C’est toutefois dans un contexte plus que tendu que se prépare la rencontre. Les dirigeants marseillais s’estiment profondément lésés par l’arbitrage français depuis le début de la saison et n’hésitent pas à crier au complot. En marge du derby, la direction de Nice appelle à la sérénité et au respect des lois du jeu.

Nice monte au créneau avant la réception de l’OM

L'OM provoqué salement avant d'aller à Nice https://t.co/CGyJsgau3T — Foot01.com (@Foot01_com) January 20, 2025

« A l’approche du derby à l’Allianz Riviera, l’OGC Nice porte un regard attentif sur les dernières communications de son futur adversaire, l’Olympique de Marseille. L’OGC Nice est attaché à ce que la sérénité des débats de dimanche prochain ne soit pas emportée par cette tempête médiatique à l’égard de l’arbitrage lors des précédentes rencontres du club phocéen. Pour avoir été lourdement pénalisé lors de son déplacement à Lyon, le Gym n’entend pas en subir les conséquences à nouveau. L'OGC Nice attend donc que la rencontre se déroule sans influence extérieure et dans le respect des lois du jeu », explique le club niçois dans un communiqué paru ce mardi 21 janvier 2025.

D’ordinaire, les matchs entre Nice et Marseille ont déjà une saveur particulière. Cette fois-ci, la pression mise en amont du match sur le corps arbitral est extrême et la moindre erreur de jugement, d'un côté comme de l’autre, risque de mettre le feu aux poudres.