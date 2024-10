En Bretagne, l'un des meilleurs arbitres du monde envoyé en district

Dans : Ligue 1.

Très précoce, François Letexier s'est affirmé au fur et à mesure comme l'une des références de l'arbitrage en Ligue 1. Adoubé aussi au niveau européen, l'arbitre breton dirigera pourtant un match amateur vendredi soir.

Souvent critiqué ces dernières années, l'arbitrage français a vraiment retrouvé des couleurs en 2024. Le dernier Euro a symbolisé ce renouveau avec les bonnes prestations de Clément Turpin, désigné pour le quart de finale Pays-Bas-Turquie, et surtout de François Letexier. Ce dernier a eu l'honneur d'arbitrer la finale Espagne-Angleterre, une première pour un français depuis Michel Vautrot en 1988. A 35 ans, Letexier s'est imposé naturellement comme le chef de file de l'arbitrage français et comme un modèle à promouvoir pour la FFF.

François Letexier en district ce week-end

C'est ainsi qu'au lieu d'être en Ligue 1 ce week-end, François Letexier sera sur une pelouse de district. Dans le cadre des journées de l'arbitrage, l'arbitre international fera la promotion de sa profession sur ses terres natales en Bretagne. Il dirigera le match de première division de district (9e échelon national) entre l’US Bédée Pleumeleuc et le FC Mordelles vendredi à 20h. François Letexier est licencié dans le club hôte mais pas question pour lui d'influencer le résultat du match en faveur de son équipe de cœur. Interrogé par Ouest-France, le capitaine adverse Clément Chérel ne s'inquiète pas et espère surtout apprendre au contact d'un sifflet désormais réputé en Europe.

« Je ne pensais pas qu’un arbitre international aurait accepté de faire un match de district. C’est notre coach qui nous a prévenus et au départ, j’ai pensé à une blague, mais après j’ai vu que l’info était passée sur les réseaux sociaux. Je vais lui dire avant le match de ne pas faire un arbitrage maison (rires). Plus sérieusement, cela va être une superbe expérience. Il va être au cœur des actions et je pense qu’il va pouvoir bien nous expliquer ses décisions. Je pense aussi que ça va permettre à nos « fous fous » de ne pas trop parler (rires). Je pense qu’ils vont appréhender de discuter avec lui. Maintenant, il ne faudra pas se laisser emporter par l’évènement et ne pas être inhibé par le nombreux public. Cela reste un match officiel qu’il faut gagner », a t-il indiqué. De quoi donner un petit avant-goût du haut niveau à ces footballeurs amateurs.