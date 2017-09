Du spectacle, mais un nul logique entre l'ASSE et Rennes

Dans : Ligue 1, ASSE, Rennes.

Dans un match haché en première période et très animé en seconde, l'ASSE et Rennes se sont quittés sur un score de parité (2-2) à Geoffroy Guichard.

Sous la chaleur de Saint-Etienne, deux équipes aux dynamiques différentes s’affrontaient. Entre chaleur, niveau semblable entre les deux formations et imprécisions techniques en pagaille, la première période était très pauvre en occasion. Fait marquant de la première demi-heure, la (grave ?) blessure de Sarr. Victime d’un très vilain geste de Théophile-Catherine, l’attaquant sénégalais était contraint de céder sa place à Amalfitano. La fin du premier acte s’animait. Bamba obligeait Koubek à se détendre (38e) mais c’est Rennes qui ouvrait le score par Bourigeaud (0-1, 48e) d’un superbe lob à la suite d’une boulette du duo Ruffier-Selnaes. Juste avant la pause, l’ASSE égalisait miraculeusement par Gabriel Silva (1-1, 47e) à la suite d’une remise de Perrin sur corner.

Dès l’entame de la seconde période, Rennes reprenait les devants. A la réception d’un centre de Bourigeaud, Mubele était déséquilibré par Théophile-Catherine dans la surface. Déjà buteur à Marseille, Khazri inscrivait son 2e but à Rennes, sur pénalty (1-2, 52e). Une avance logique et méritée à la vue de la prestation très décevante des Verts. Mais finalement, l’ASSE avait la ressource pour égaliser. Déséquilibré, Diony obtenait un pénalty transformé par Bamba (2-2, 70e). Dans une fin de match folle, Rennes par Amalfitano (90e) puis Monnet-Paquet (91e) trouvaient respectivement le poteau de Ruffier et la barre de Koubek. Pour une faute sur Amalfitano, Gabriel Silva était expulsé en fin de rencontre (95e).

Finalement, l’ASSE et Rennes se quittent bons amis (2-2). Mais ce match nul n’arrange personne. Ni les Verts, qui ne sont plus sur le podium, ni Rennes, toujours scotché dans le ventre mou.